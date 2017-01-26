Cüneyt Çakır kızağa çekildi !

Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği atamalara göre bu hafta; Cüneyt Çakır'a Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç verilmedi.

Notu düşük çıkmıştı



Çakır’ın Galatasaray’ın golünde verdiği kararı doğru bulan gözlemci Necdet Erdilek’in, gol sonrası yaşanan olayları pozitif görmediği ve kamuoyunda oluşan “hakem golü futbolcuya sordu” algısının notuna olumsuz etki yaptığı bildirilmişti. Erdilek’in Karabükspor lehine verilen penaltı kararını da siyah-beyaz hataya soktuğu, FIFA kokartlı hakemin notunun 7.8’e düştüğü ifade edilmişti.



İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ;



Maçlarda görev alan hakemler şöyle;



28 OCAK CUMARTESİ



16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu



19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler



19.00 Galatasaray- Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık



29 OCAK PAZAR



13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar



15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya



16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk



19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan



30 OCAK PAZARTESİ



20.00 Beşiktaş-Atiker Antalyaspor: Özgür Yankaya



20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım