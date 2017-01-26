Cüneyt Çakır kızağa çekildi !

Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği atamalara göre bu hafta; Cüneyt Çakır'a Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç verilmedi.
Notu düşük çıkmıştı
Çakır’ın Galatasaray’ın golünde verdiği kararı doğru bulan gözlemci Necdet Erdilek’in, gol sonrası yaşanan olayları pozitif görmediği ve kamuoyunda oluşan “hakem golü futbolcuya sordu” algısının notuna olumsuz etki yaptığı bildirilmişti. Erdilek’in Karabükspor lehine verilen penaltı kararını da siyah-beyaz hataya soktuğu, FIFA kokartlı hakemin notunun 7.8’e düştüğü ifade edilmişti.
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ;
Maçlarda görev alan hakemler şöyle;
28 OCAK CUMARTESİ
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray- Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
29 OCAK PAZAR
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
30 OCAK PAZARTESİ
20.00 Beşiktaş-Atiker Antalyaspor: Özgür Yankaya
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım