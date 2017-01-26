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Cüneyt Çakır kızağa çekildi !

CÜNEYT ÇAKIR KIZAĞA ÇEKİLDİ !

Geçtiğimiz hafta Kardemir Karabükspor-Galatasaray maçını yöneten Cüneyt Çakır'a bu hafta maç verilmedi.

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Merkez Hakem Kurulu'nun belirlediği atamalara göre bu hafta; Cüneyt Çakır'a Süper Lig ve TFF 1. Lig'de maç verilmedi.

Notu düşük çıkmıştı
 
Çakır’ın Galatasaray’ın golünde verdiği kararı doğru bulan gözlemci Necdet Erdilek’in, gol sonrası yaşanan olayları pozitif görmediği ve kamuoyunda oluşan “hakem golü futbolcuya sordu” algısının notuna olumsuz etki yaptığı bildirilmişti. Erdilek’in Karabükspor lehine verilen penaltı kararını da siyah-beyaz hataya soktuğu, FIFA kokartlı hakemin notunun 7.8’e düştüğü ifade edilmişti.
 
İŞTE HAFTANIN HAKEMLERİ;
 
Maçlarda görev alan hakemler şöyle;
 
28 OCAK CUMARTESİ
 
16.00 Çaykur Rizespor-Kardemir Karabükspor: Yaşar Kemal Uğurlu
 
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Arda Kardeşler
 
19.00 Galatasaray- Akhisar Belediyespor: Ali Palabıyık
 
29 OCAK PAZAR
 
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor: Serkan Çınar
 
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
 
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor: Ümit Öztürk
 
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe: Mete Kalkavan
 
30 OCAK PAZARTESİ
 
20.00 Beşiktaş-Atiker Antalyaspor: Özgür Yankaya
 
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa: Bülent Yıldırım

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