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Cüneyt Çakır 5. sırada !

CÜNEYT ÇAKIR 5. SIRADA !

Cüneyt Çakır, dünyanın en iyi hakemleri listesinde 5. sırada yer aldı

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Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu (IFFHS) tarafından açıklanan dünyanın en iyi hakemleri listesinde 5. sırada yer aldı.

Dünyanın en iyi hakemleri listesi, Uluslararası Futbol Tarihi ve İstatistikleri Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklandı. Listenin başında İngiltere Federasyonu’ndan 141 puanla Mark Clattenburg yer alırken, FIFA kokartlı hakemlerden Cüneyt Çakır ise 28 puanla 5. sırada kendine yer buldu.
 
IFFHS tarafından açıklanan listenin ilk 10 sırasında yer alan isimler şöyle:
 
1 - Mark Clattenburg (İngiltere): 141 puan
2 - Nicola Rizzoli (İtalya): 65 Puan
3 - Viktor Kassa (Macaristan): 55 Puan
4 - Jonas Eriksson (İsveç): 43 Puan
5 - Cuneyt Cakir (Türkiye): 28 Puan
5 - Björn Kuipers (Hollanda): 28 Puan
7 - Felix Brych (Almanya): 26 Puan
8 - Martin Atkinson (İngiltere): 20 Puan
9 - Damir Skomina (Slovenya): 19 Puan
10 - Nestor Pitana (Arjantin): 14 Puan

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