CSKA mağlubiyete rağmen zirvede

Arka arkaya 2. kez sahadan mağlup ayrılan Darüşşafaka Doğuş'un averajla 8. sıraya gerilediği organizasyonda 10. galibiyetini alan Fenerbahçe ise 5. sıraya yükseldi.

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde, ikinci yarının başladığı 16. hafta maçlarının ardından Rus temsilcisi CSKA Moskova liderliğini sürdürdü.



Deplasmanda İspanyol ekibi Real Madrid'e 95-85 mağlup olan CSKA Moskova, üst üste 3. mağlubiyetini yaşamasına rağmen 12 galibiyetle liderliğini devam ettirdi.



İtalyan ekibi EA7 Emporio Armani Milan'ı ağırlayan Fenerbahçe, rakibine 86-79'luk skorla üstünlük kurarak organizasyondaki 10. galibiyetini elde etti ve 5. sıraya yükseldi.



Konuk olduğu İsrail temsilcisi Maccabi FOX'a 93-92 yenilen Darüşşafaka Doğuş, 2'si üst üste olmak üzere sahadan 8. kez mağlup ayrıldı ve averajla 8. sıraya geriledi.



Sahasında Galatasaray Odeabank'ı 84-73'lük skorla geçerek galibiyet sayısını 8'e çıkaran Anadolu Efes haftayı 9. sırada tamamladı. Arka arkaya 4. mağlubiyetini yaşayan 4 galibiyetli Galatasaray Odeabank ise averajla son sırada yer aldı.



THY Avrupa Ligi'nin 16. haftasında alınan sonuçlar ve oluşan puan durumu şöyle:

Anadolu Efes - Galatasaray Odeabank: 84-73

Brose Bamberg (Almanya) - Barcelona Lassa (İspanya): 85-65

Maccabi FOX (İsrail) - Darüşşafaka Doğuş: 93-92

Baskonia (İspanya) - UNICS Kazan (Rusya): 102-70

Fenerbahçe - EA7 Emporio Armani Milan (İtalya): 86-79

Zalgiris (Litvanya) - Kızılyıldız MTS (Sırbistan): 61-77

Olympiakos (Yunanistan) - Panathinaikos Superfoods (Yunanistan): 77-69

Real Madrid (İspanya) - CSKA Moskova (Rusya): 95-85

Puan durumu

CSKA Moskova 12 4 1411 1306 105

Real Madrid 11 5 1399 1289 110

Baskonia 11 5 1306 1227 79

Olympiakos 11 5 1256 1182 74

Fenerbahçe 10 6 1216 1223 -7

Panathinaikos Superfoods 9 7 1227 1182 45

Kızılyıldız MTS 8 8 1192 1178 14

Darüşşafaka Doğuş 8 8 1263 1266 -3

Anadolu Efes 8 8 1327 1337 -10

Brose Bamberg 7 9 1290 1270 20

Barcelona Lassa 7 9 1147 1203 -56

Zalgiris 6 10 1278 1312 -34

Maccabi FOX 6 10 1287 1336 -49

UNİCS Kazan 6 10 1273 1334 -61

EA7 Emporio Armani Milan 4 12 1294 1391 -97

Galatasaray Odeabank 4 12 1241 1371 -130

THY Avrupa Ligi'nde 17. hafta karşılaşmaları, 12-13 Ocak tarihlerinde oynanacak.