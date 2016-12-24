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Crystal Palace'ta Allardyce dönemi

CRYSTAL PALACE'TA ALLARDYCE DÖNEMİ

İngiltere Premier Lig takımlarından Crystal Palace'ta teknik direktörlük görevine Sam Allardyce getirildi.

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Londra kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, 62 yaşındaki  Allardyce ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Kariyerinde Blackpool, Notts County, Bolton Wanderers, Newcastle  United, Blackburn Rovers, West Ham United ve Sunderland takımlarını çalıştıran  "Büyük Sam" lakaplı Allardyce, son olarak İngiltere Milli Takımı'nda görev yaptı.
 
Allardyce, İngiltere Milli Takımı'nın başında sadece bir karşılaşmaya  çıktı. Deneyimli teknik adam, bonservisi üçüncü şahıslarda olan futbolcuların  transferinin yasal hale getirilmesine yardım etmeyi para karşılığında kabul  ettiği toplantının görüntülerinin medyada yer almasının ardından, 67 gün  sürdürdüğü görevinden istifa etmişti.
 
Crystal Palace, 20 takımın mücadele ettiği İngiltere Premier Lig'de  geride kalan 17 haftada topladığı 15 puanla 17. sırada yer alıyor.

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