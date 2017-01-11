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Cristiano Ronaldo hayranlarını üzdü

CRİSTİANO RONALDO HAYRANLARINI ÜZDÜ

Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, emekliye ayrılmasının ardından teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini söyledi.

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in yıldızı Cristiano Ronaldo, emekliye ayrılmasının ardından teknik direktörlük yapmayı düşünmediğini söyledi.

"TEKNİK DİREKTÖRLÜK PLANIM YOK"

Ronaldo, faal futbol kariyerini noktalamasının ardından teknik direktörlük yapmayı düşünüp düşünmediğine ilişkin, "Teknik direktör olmam, çok zor. Ancak asla 'asla' dememem gerektiğini de biliyorum. Gelecekte ne olacağını bilemiyorum ama şu an için böyle bir planım yok." diye konuştu.

Portekizli golcü, bu sezon Real Madrid formasıyla 20 maçta 17 gol ve 6 asistlik bir performans sergiledi.

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