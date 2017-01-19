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Colin Kazım golle başladı

COLİN KAZIM GOLLE BAŞLADI

Colin Kazım Richards, ilk maçında bir gol attı, bir de asist yaptı.

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Brezilya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Corinthians'a transfer olan Türk futbolcu Colin Kazım Richards, ilk maçında bir gol attı, bir de asist yaptı.

Corinthians'ın Florida Kupası'nda Vasco da Gama ile oynadığı  müsabakanın ikinci yarısının başında Jo'nun yerine dahil olan Colin Kazım, 81.  dakikada Marquinhos Gabriel'in ortasında kafa vuruşuyla takımını 3-1 öne geçirdi.  Maçın 89. dakikasında ise Kazım'ın pasında Marquinhos Gabriel, boş kaleye gönderdiği topla takımının 4. golünü attı. Karşılaşma, Corinthians'ın 4-1  üstünlüğüyle sona erdi.
 
Maçtan sonra Sportv'ye konuşan Colin Kazım, "İyiydi, bu formayla ilk  45 dakikamdı. İlk 15 dakika yavaştım çünkü benim için yeni bir takım. Sonra  iyiydim. Takım bana güveniyor, bu harika." dedi.
 
Corinthians, yarı finalde Sao Paulo-River Plate eşleşmesinin galibiyle  karşılaşacak.
 
Kupanın finali 22 Ocak Pazar günü oynanacak.

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