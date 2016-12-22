Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan, kupada 2-1 kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim seyredenlere zevki bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Çocukların alınlarından öptüm" dedi.

"Çocukların alınlarından öptüm"

Ziraat Türkiye Kupası E Grubu 3. hafta maçında Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor, deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuzlaspor Teknik Direktörü Metin Ersan, "Oyuncularımı kutluyorum. Galatasaray'a karşı futbol oynamak kolay değil. Alt kategorilerde oynarken buralarda Galatasaray ile oynamak zordur. Bizim seyredenlere, zevki bir maç seyrettirdiğimizi düşünüyorum. Çocukların alınlarından öptüm. 90 artılarda penaltı golüyle yenilmek onları çok üzdü. İkinci maç için daha umutluyuz" dedi.

Sabri gerilimi

Ersan ayrıca, Sabri ile gerçekleşen gerginlik için ise, "Sabri herhalde yanlış kelime kullandığımızı zannetti. Yanlış anlaşılmadan dolayı oldu. Biz kullanacağımız kelimeleri çok iyi biliriz" diye konuştu.