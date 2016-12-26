Çinliler Di Maria'yı da istiyor

En son Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Oscar 60 milyon Sterlin bonservis bedeliyle Çin'in Shangai SIPG takımına transfer olurken, Arjantinli Carlos Tevez için de Demba Ba'nın formasını giydiği Shanghai Shenhua'nın yıllık 40 milyon Euro ödeyeceği basına yansıdı.
İsmi bu ülke ile anılan bir başka isim ise Angel di Maria oldu. Fransa'nın güvenilir gazetelerinden L'Equipe, oyuncunun menajeri Jorge Mendes'in Çinli bir kulüple görüşmelere başladığını yazdı. Habere göre, Ocak ayında Arjantinli yıldız Çin'e gidecek. İsmi açıklanmayan Çin takımı, Angel di Maria için PSG'ye yüklü bir miktar ödeyecek. Fransız ekibine ödenecek rakam açıklanmazken, di Maria'nın yıllık 24 milyon Euro kazanacağı belirtildi.
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ÇİNLİLER Dİ MARİA'YI DA İSTİYOR
Çin Ligi ekiplerinin gündemine gelen son isim Paris Saint Germain'in Arjantinli yıldızı Angel di Maria oldu.
En son Chelsea'nin Brezilyalı yıldızı Oscar 60 milyon Sterlin bonservis bedeliyle Çin'in Shangai SIPG takımına transfer olurken, Arjantinli Carlos Tevez için de Demba Ba'nın formasını giydiği Shanghai Shenhua'nın yıllık 40 milyon Euro ödeyeceği basına yansıdı.
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