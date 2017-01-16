Çin'den dünyayı sallayacak karar !

Çin Futbol Federasyonu bir takımın sahada en fazla üç yabancı oyuncu bulundurabileceğine karar verdi, bu gelişmenin transfer akışını azaltacağı belirtildi.

Shakhtar Donetsk'ten Alex Teixeira, Zenit'ten Hulk, Beşiktaş'tan Demba Ba, Galatasaray'dan Burak Yılmaz, Atletico Madrid'den Jackson Martinez, Chelsea'den Ramires, Chelsea'den Oscar ve Boca Juniors'tan Carlos Tevez gibi bir çok yıldızı ülkelerine getiren Çinliler, bundan böyle transferde daha temkinli davranacaklar.



Mevcut kural 'Sahada 4'tü



Çünkü ülkedeki yabancı futbolcu sayısında değişikliğe gidildi. Halihazırda takımlar için 4+1 kuralı geçerli. Bir tanesi Asyalı olan beş yabancı oyuncuyu kadrosuna katabilen ekipler yine aynı sayıda ismi kadrosunda bulundurabilecek. Ancak bir maçta sahaya ancak 3 yabancı futbolcu sürebilecek. Mevcut kuralda 4 yabancı sahada yer alır ve bunlardan birinin Çinli olmayan Asyalı olması gerekirken, 1 diğer yabancı da yedekler arasında bulunuyordu.



Kadroda U-23 zorunluluğu



Çin Futbol Federasyonu, 4 Mart'ta başlayacak yeni sezon öncesinde Süper Lig ekiplerine yapılan bildirimle, yeni regülasyon hakkında bilgi verdi. Bu durumun kulüplerin transfer harcamalarında azalmaya yol açması bekleniyor. Yeni kurallar çerçevesinde ayrıca her takım bir maçta bir tane Çin U-23 oyuncusu sahaya sürmek zorunda olacak. Ayrıca bu futbolculardan iki tane de 18 kişilik maç kadrosunda bulundurmak zorunda olacak.