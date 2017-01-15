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Çin pazarını karıştıran karar !

ÇİN PAZARINI KARIŞTIRAN KARAR !

Çin Futbol Federasyonu'nun kararına göre ilk 11'de yalnızca 3 yabancı futbolcu forma giyebilecek.

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Büyüyen ekonomisiyle dikkat çeken Çin Süper Ligi'nde takımlar, özellikle bu transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna kattı. Oscar, Tevez, Axel Witsel, Obi Mikel gibi önemli isimler Asya Kıtası'ının yolunu tuttu.

Ancak Çin Futbol Federasyonu, ligin başlamasına 6 hafta kala aldığı kararla, yabancı sayısında değişikliğe gitti.

Yeni karara göre takımlar kadrolarında yalnızca 5 yabancı oyuncu bulundurabilecek ve bu oyunculardan yalnızca 3'ü, ilk 11'de forma giyebilecek. Ayrıca, yabancılardan 1'inin Asya Kıtası ülkelerinden birinin uyruğuna sahip olmasına dair kural kaldırıldı. Bunun yanı sıra, U23 takımlarında forma giyen en az 2 oyuncunun maç kadrosunda yer alma zorunluluğu bulunacak... 

Çin Milli Takımı'nın beklenilen seviyeye gelememesi sebebiyle yabancı kuralında böyle bir değişikliğe gidildiği belirtiliyor.

Alınan bu karar sonrası Çin takımlarının yabancı seçimlerinde nokta atışı yapmak zorunda kalacak. Adı Çin takımlarıyla anılan Lukas Podolski'nin de, yapılan bu değişiklik sonrası transfer olma ihtimali neredeyse kalmadı.

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