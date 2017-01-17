Cimbom Elazığ'da kendine geldi

Galatasaray kupanın 5. haftasında Elazığspor'u 4-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takımın galibiyet golleri Podolski ve Eren Derdiyok'tan geldi.
Sarı-kırmızılı ekip 9. dakikada Podolski'nin attığı gol ile devreyi 1-0 önde kapattı.
Eren Derdiyok 59 ve 74. dakikalarda attığı 2 golle takımını rahatlattı. Elazığspor'un maçtaki tek golünü 84. dakikada penaltıdan Timur kaydederken Lukas Podolski 90+3'te maçın skorunu belirledi: 4-1
Bu sonuçla Galatasaray 8 puanla 2. sıraya yükselirken, Elazığspor 1 puanla kupaya veda etti. Sarı-kırmızılılar son hafta Erzincanspor maçından puanla ayrılması halinde 2. sırada gruptan çıkacak ve son 16 turunda Başakşehir ile eşleşecek.
İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZEDİ
Diğer sayfada...