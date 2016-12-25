Süper Lig'de ilk yarının son maçına çıkan Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 5-1 mağlup etti.

Türk Telekom Arena'da oynanan mücadelede Aytemiz Alanyaspor'un golünü 39. dakikada Sajjad atarken, Galatasaray'a farklı galibiyeti getiren golleri 30. dakikada de Jong, 45. dakikada kendi kalesine Gassama, 51. dakikada Sneijder, 55. dakikada Eren Derdiyok ve 80. dakikada Josue kaydetti.

Aytemiz Alanyaspor'da Erhan 89. dakikada gördüğü ikinci sarı kart sonrasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Sarı kırmızılı ekibin Hollandalı yıldızı Sneijder 3 asist, 1 golle maçın kahramanı oldu.

AÇILIŞ DE JONG'DAN

Galatasaray kesik Alanyaspor karşısında ilk golü 30. dakikada buldu. Sneijder orta sahadan kazanılan serbest vuruşta ceza sahasına orta yaptı. Topa iyi yükselen De Jong da kafa vuruluyla topu ağlara yolladı: 1-0.

ALANYA BERABERLİĞİ SAĞLADI

Bu golden 9 dakika sonra ise Alanyaspor’un eşitlik golü geldi. Sol kanattan Berkan’ın ortasında Sajjad kafa vuruşuyla topu filelere göndererek maça 1-1’lik beraberliği getirdi.

TALİHSİZ AN

İlk yarı berabere bitecek diye beklenirken, Alanyaspor kendisini avladı! 45. dakikada Sneijder’in Selçuk’a atmak istediği pasta topa ters bir dokunuş yapan Gassama kendi kalesine gol atarak durumu 2-1’e getirdi!

SNEİJDER'DEN JENERİKLİK GOL!

Karşılaşmanın 51. dakikasında sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztekin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını ceza yayı içerisindeki Wesley Sneijder'a gönderdi. Sneijder, sağ ayağıyla aşırtma bir vuruş yaparak kaleci Zdenek Zlamal'ı mağlup etmeyi başardı.

EREN ŞANSIZLIĞINI KIRDI

55. dakikada Bruma'nın sol kanada gönderdiği pasla topla buluşan Wesley Sneijder pasını hemen ön direğe doğru çevirdi. O noktada hareketlenen Eren Derdiyok sağ ayağının dışıyla şutunu çekti ve top ağlarla buluşturdu.

JOSUE SİFTAH YAPTI

80. dakikada ceza alanı önünde çok iyi paslaşmalar sonrasında Yasin Öztekin'den aldığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla tekrar buluşan Wesley Sneijder, tek topla pasını penaltı noktasının hemen önüne çıkarttı. O noktada Josue boş kaleye şutunu çekti ve top ağlarla buluştu.

68. dakikada ilk sarı kartını gören Erhan, 89. dakikada gördüğü ikinci sarı kartın ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Konuk ekip karşılaşmayı 10 kişi tamamladı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Bu sonuçla 33 puana ulaşan Galatasaray, 36 puanla lider durumdaki Başakşehir’in 3 puan gerisinde 3. sırada yer aldı. Alanyaspor ise 18 puanla 11. sırada haftayı tamamladı.

İŞTE GOLLÜ MAÇIN ÖZETİ

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MS. Karşılaşma Galatasaray'ın 5-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor.



90. DK: Ceza sahası çizgisi üzerinden sol çaprazdan Bruma sağ ayağıyla şutunu çekiyor fakat top farklı bir şekilde üstten auta çıkıyor.

90. DK: Maçın sonuna oynanmamış süre olarak en az 2 dakika ilave ediliyor.

90. DK: Ceza sahası dışı sol çaprazından kazanılan bu serbest vuruş için topun başına geçen Wesley Sneijder, doğrudan kaleye şansını deniyor fakat top az farkla auta çıkıyor.

89. DK: Aytemiz Alanyaspor 10 kişi kalıyor ! Hava topu mücadelesinde Erhan Kartal, topu eliyle önüne indirdiği için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kalıyor.

87. DK: Sol kanattan Bruma'nın ceza alanına gönderdiği ortasını Abdoulaye Ba uzaklaştırıyor.

85. DK: Aytemiz Alanyaspor oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sajjad Shahbazzadeh oyundan alınırken, Gökay İravul yerine oyuna dahil oluyor.

80. DK: GOOOLL!! Galatasaray, Josue ile maçta durumu 5-1'e getiriyor. Ceza alanı önünde çok iyi paslaşmalar sonrasında Yasin Öztekin'den aldığı pasla ceza sahası içi sol çaprazında topla tekrar buluşan Wesley Sneijder, tek topla pasını penaltı noktasının hemen önüne çıkartıyor. O noktada Josue boş kaleye şutunu çekiyor ve top ağlarla buluşuyor.

77. DK: Kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen Wesley Sneijder ortasını ceza alanına gönderiyor fakat savunma topu uzaklaştırıyor.

74. DK: Nigel De Jong, rakibi Erhan Kartal'a kayarak yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

74. DK: Bu faulden sonra Wesley Sneijder hakem Halis Özkahya'ya itirazlarda sarı kartı gören bir başka isim oluyor.

74. DK: Galatasaray'da oyuncu değişikliği; Josue, Eren Derdiyok'un yerine oyuna dahil oluyor.

72. DK: Fabrice N'Sakala'nın pasıyla ceza yayının hemen sağında topla buluşan Emre Akbaba yerden sağ ayağıyla şutunu çekiyor fakat top direkten geri geliyor.

71. DK: Eren Derdiyok'un pasıyla ceza sahası dışı sol çaprazından topu önüne alan Wesley Sneijder, sağ ayağıyla şutunu çekiyor fakat top Abdoulaye Ba'dan geri dönüyor.

70. DK: Penaltı noktasının hemen önünden Sajjad Shahbazzadeh'in çektiği şutu kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.

68. DK: Erhan Kartal, Bruma'ya yaptığı sert faul sonrasında hakem Halis Özkahya tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

66. DK: Carlos Garcia, rakibi Wesley Sneijder'a yaptığı faul sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

65. DK: Defanstan atılan uzun pasa hareketlenen Jonathan Ayite ofsayta yakalanıyor.

62. DK: Ceza sahası çizgisi üzerinde sağ çaprazdan Bruma topu soluna aldıktan sonra yerden şutunu çekiyor fakat kaleci Zdenek Zlamal yatarak bu şutu kurtarmayı başarıyor.

55. DK: GOOOLL!! Galatasaray, Eren Derdiyok ile durumu 4-1'e getiriyor. Bruma'nın sağ kanada gönderdiği pasla topla buluşan Wesley Sneijder pasını hemen ön direğe doğru çeviriyor. O noktada Eren Derdiyok sağ ayağının dışıyla şutunu çekiyor ve top ağlarla buluşuyor.

54. DK: Aytemiz Alanyaspor'da oyuncu değikliği gerçekleşiyor. Efecan Karaca oyundan alınırken, Jonathan Ayite oyuna dahil oluyor.

52. DK: Ceza sahası dışı sağ çaprazdan Efecan Karaca'nın sağ ayağının dışıyla çektiği şut kaleci Fernando Muslera'da kalıyor.

51. DK: Yasin Öztekin, golde asist yapan oyuncu oluyor.

51. DK: GOOOLL!! Galatasaray, Wesley Sneijder ile farkı 2'ye çıkarıyor. Sağ kanatta topla buluşan Yasin Öztekin rakiplerinden sıyrıldıktan sonra pasını ceza yayı içerisindeki Wesley Sneijder'a atıyor. Sneijder, sağ ayağıyla aşırtma bir vuruş yaparak kaleci Zdenek Zlamal'ı mağlup etmeyi başarıyor.

49. DK: Aytemiz Alanyaspor yarı alanın ilk metrelerinden serbest vuruş için topun başına geçen Wesley Sneijder ortasını ceza alanına doğru gönderiyor fakat top kaleci Zdenek Zlamal'da kalıyor.

49. DK: Hakan Balta'nın sol kanada uzun gönderdiği topa hareketlenen Yasin Öztekin ofsayta yakalanıyor.

46. DK: Galatasaray ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başlıyor. Selçuk İnan oyundan alınırken, Hamit Altıntop yerine oyuna dahil oluyor.

46. DK: İkinci yarı için herşey hazır ve ikinci devre Aytemiz Alanyaspor'un santra vuruşuyla başlıyor.

45. DK: Hakem Halis Özkahya ilk yarının son düdüğünü çalıyor ve mücadelenin ilk devresi 2-1 Galatasaray'ın üstünlüğü ile tamamlanıyor.

45. DK: GOOOLL!! Galatasaray, Lamine Gassama'nın kendi kalesine attığı gol ile durumu 2-1'e getiriyor. Eren Derdiyok ile verkaça girdikten sonra ceza alanı içi sağ tarafında topla buluşan Selçuk İnan, pasını yerden ön direğe doğru çeviriyor. O noktada topa kimse dokunamıyor ve Lamine Gassama ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor.

41. DK: Wesley Sneijder'in ara pasıyla ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Bruma, pasını arka tarafa doğru çıkartıyor. Bu noktada Eren Derdiyok boş pozisyonda şutunu çekiyor top direkten dönüyor ancak daha öncesinde yardımcı hakem ofsayt bayrağını Bruma için kaldırıyor.

39. DK: GOOOLL!! Aytemiz Alanyaspor, Sajjad Shahbazzadeh ile maçta durumu 1-1'e getiriyor. Hızlı gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında sol kanatta topla buluşan Berkan Emir ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Sajjad Shahbazzadeh kafa vuruşunu yapıyor ve takımının beraberlik golünü atmayı başarıyor.

37. DK: Lionel Carole'ün pasıyla ceza yayının hemen önünde topla buluşan Yasin Öztekin ofsayta yakalanıyor.

33. DK: Köşe vuruşunu kullanan Wesley Sneijder, ortasını ön direğe doğru göndermek istiyor ancak top doğrudan auta çıkıyor.

33. DK: Ceza sahası içi sağ çaprazında Yasin Öztekin ile verkaç yaptıktan sonra topu tekrar önüne alan Wesley Sneijder, sağ ayağıyla çok sert bir şut çekiyor ancak önce Abdoulaye Ba'ya çarpan topu kaleci Zdenek Zlamal kornere çelmeyi başarıyor.

30. DK: GOOOLL!! Galatasaray, Nigel De Jong ile 1-0 öne geçiyor. Aytemiz Alanyaspor yarı alanının ortasından kazanılan serbest vuruş için topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Sneijder'in altıpasın önüne doğru gönderdiği ortasına müsait pozisyonda Nigel De Jong kafa vuruşunu yapıyor ve topu filelerle buluşturuyor.

28. DK: Ceza sahası dışı sağ çaprazından Sabri Sarıoğlu'nun ortasına penaltı noktasının hemen sağından Selçuk İnan kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Zdenek Zlamal üzerine gelen bu şutu rahat bir şekilde kontrol etmeyi başarıyor.

26. DK: Sol kanattan Wesley Sneijder'in penaltı noktası üzerine doğru gönderdiği ortasına Eren Derdiyok kafa vuruşunu yapıyor ancak kaleci Zdenek Zlamal bu şutu kurtarmayı başarıyor.

26. DK: Sol taraftan Wesley Sneijder'in köşe vuruşundan ön direğe gönderdiği ortasını Yasin Öztekin arkaya aşırtıyor fakat savunma zamanında araya girerek topu uzaklaştırıyor.

25. DK: Ceza sahası içi sol çaprazından Bruma, plase bir vuruşla şutunu çekiyor fakat top savunmaya çarpıp kornere gidiyor.

21. DK: Sağ kanattan Abdoulaye Ba'nın ceza alanına gönderdiği sert orta doğrudan auta çıkıyor.

19. DK: Kaleye uzak mesafeden hafif sağ çaprazdan serbest vuruş için topun başına Wesley Sneijder geçiyor. Wesley Sneijder, sağ ayağı ile yerden şutunu çekiyor ancak top az farkla auta çıkıyor.

17. DK: Emre Akbaba'nın pasıyla ceza yayı çizgisi üzerinde topu önüne alan Daniel Candeias, kaleye şansını deniyor ancak bu etkisiz şut farklı bir şekilde auta çıkıyor.

9. DK: Aytemiz Alanyaspor yarı alanında Bruma, rakibi Carlos Garcia'ya koluyla yaptığı müdahale sonrasında maçta ilk sarı kartı gören isim oluyro.

6. DK: Sol taraftan köşe vuruşu için topun başına geçen Berkan Emir ortasını ön direğe doğru gönderiyor. O noktada Sabri Sarıoğlu topu uzaklaştıran isim oluyor.

4. DK: Fabrice N'Sakala'nın pasıyla ceza sahası içi sol çaprazında topu önüne alan Sajjad Shahbazzadeh, şutunu çekiyor fakat kaleci Fernando Muslera topu kornere çelmeyi başarıyor.

2. DK: Sağ kanatta köşe gönderine yakın bir noktadan Efecan Karaca'nın kale ağzına gönderdiği ortasını Fernando Muslera yumruklarıyla uzaklaştırıyor.

1. DK: Hakem Halis Özkahya maçın ilk düdüğünü çalıyor ve mücadele Wesley Sneijder'in santra vuruşuyla başlıyor.

İŞTE İLK 11'LER!



Galatasaray: Muslera, Sabri, Semih, Hakan, Carole, De Jong, Selçuk, Yasin, Bruma, Sneijder, Eren



Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Gassama, Badias, Ba, Berkan, N'Sakala, Efecan, Taha, Emre, Candeias, Sajad

Spor Toto Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray sahasında Alanyaspor’u konuk ediyor.

TT Arena’daki mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetiyork. Karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı takım 30 puanla 3. sırada yer alırken, Antalya ekibi 18 puanla 10. sırada bulunuyor.