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Chelsea'den Hakan Çalhanoğlu bombası

CHELSEA'DEN HAKAN ÇALHANOĞLU BOMBASI

Chelsea'nın devre arası transferinde öncelikli hedefinin Hakan Çalhanoğlu olduğu ortaya çıktı.

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Daily Star'ın haberine göre İtalyan teknik direktör Conte, Bayer Leverkusenli ofansif orta saha oyuncusunu gözüne kestirdi.

Ancak Chelsea'nin işi zor. Çünkü Çalhanoğlu'nun peşinde Arsenal, Tottenham, Manchester United ve Everton da var. Hakan'ın yanı sıra Julian Brandt'ta bu kulüplerin hedefinde. 
 
Conte'nin scout'larının Çalhanoğlu'nu bir süredir izlediği biliniyor. 26 kez milli formayı giyen Hakan bu sezon şu ana kadar 4 gol 4 asistlik bir performans sergiledi.
 
22 yaşındaki milli futbolcu 2014'te Hamburg'tan Leverkusen'e 12,5 milyon sterline tranesfer olmuştu. Hakan'ın Leverkusen'le halen 2,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Cnntürk

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