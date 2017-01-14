Chelsea'de Diego Costa depremi !

Teknik direktör Antonio Conte ile Diego Costa arasında yaşanan kavga dünya gündemine bomba gibi düştü.

İngiliz gazetesi Telegraph'a göre golcü yıldız Diego Costa, Antonio Conte ve takımın fitness antrenörüyle girdiği bir kavga yüzünden kadro dışı kaldı.

13 maçlık kazanma serisi Tottenham karşısında sonlanan Maviler, Leicester City karşısında oynanacak maç öncesi galibiyet hesapları yaparken, habere göre takımın fitness antrenörü ve menajeri Conte'yle kavga eden Costa, üç gündür takımdan ayrı çalışıyor ve maç için de Leicester'a götürülmedi.

Şu an 14 golle Premier Lig'in gol krallığı sıralamasında bulunan Costa, Conte'nin gelişiyle formunu yükseltmesinin yanı sıra saha içi ve dışında daha uysal bir görüntü sergilemekteydi. İspanyol golcü üst üste 11 maç kart görmeyerek kariyerinde az görülmüş bir seri yakalamıştı.

Conte ve Costa kısa sürede yakın bir ilişki kurmasına rağmen Tottenham maçında saha içinde yaşadıkları tartışma da gündeme oturmuş, ikili arasındaki gerginlik oyuncunun iyi performansına rağmen diğer başka olaylarda da dikkat çekmişti.