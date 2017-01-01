Chelsea tarih yazıyor !

Premier Lig'in 19. haftasında Chelsea, evinde Stoke City'i 4-2 mağlup etti. Bu sonucun ardından Chelsea, Arsenal'in ardından Premier Lig tarihinde peşpeşe en çok kazanan ikinci takım oldu.



Gary Cahill 34. dakikadaki kafa golüyle devreye 1-0 önde giren Maviler, ikinci yarının başında Bruno Martins Indi'yi durduramadı. Böylece Chelsea 5 maç sonra kalesinde gol gördü. Şoktan çabuk çıkan Londra ekibi 57. dakikada Willian'ın golüyle maçta bir kez daha öne geçti. Pes etmeyen konuk takım 64. dakikada Peter Crouch ile skora yeniden dengeyi getirdi. Stoke City'i daha beraberliği sevinemeden 65. dakikada Willian bir kez daha sahne aldı ve kendisinin 2. takımının 3. golünü kaydetti. 85. dakikada fişi çeken Diego Costa maçın skorunu belirledi: 4-2



Bu sonuçla 49 puana yükselen Chelsea, zirvedeki yerini korudu. Stoke City ise 21 puanda kaldı.