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Cheick Tiote Kayserispor’da

CHEİCK TİOTE KAYSERİSPOR’DA

Kayserispor, yaz ayında Galatasaray'a transferi son anda yatan Cheick Tiote ile anlaştı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da, transfer çalışmaları devam ediyor. Önceki gün Sivasspor'dan ayrılan Beykan Şimşek ile prensipte anlaşma sağlayan Sarı- Kırmızılılar, Newcastle United'ın Fildişili orta saha oyuncusu Cheick Tiote transferini bitirdi.

Tiote'nin menajerinin Kayseri'de olduğu, oyuncunun da birkaç gün sonra imza için şehre geleceği öğrenildi.

BURSA DA TALİP OLMUŞTU

Sezon başında Galatasaray'ın İstanbul'a davet ederek sağlık kontrolünden geçirdiği ancak daha sonra transferinden vazgeçtiği Cheick Tiote'ye devre arası transfer döneminde Bursaspor da talip olmuştu.

Bu sezon Newcastle United formasını 2 maçta terleten deneyimli oyuncu, geçen sezon Premier Lig, FA Cup ve İngiltere Lig Kupası'nda Newcastle United formasıyla 22 maçta görev almıştı.

AMK Gazetesi
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