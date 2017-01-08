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Chedjou Marsilya yolcusu

CHEDJOU MARSİLYA YOLCUSU

Galatasaray'da gönderilecekler listesinin başında bulunan Aurelien Chedjou'nun yeni adresi Marsilya olabilir.

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Kamerun’un Afrika Kupası kadrosuna dahil edilmeyen, Galatasaray'ın elden çıkarmaya çalıştığı Aurelien Chedjou'ya bir kez daha Marsilya talip oldu. Son yıllarda Chedjou'ya olan ilgisini saklamayan Fransız ekibi bu kez transferi noktalamak istiyor. Kamerun basınında çıkan haberlere göre başarılı stoper, Marsilya'ya transfer olmak için görüşmelere başladı.

RIEKERINK UYARDI

Galatasaray Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink, yapılan idmanlarda sakatlıkların artması nedeniyle oyuncularına uyarılarda bulunmaya başladı. Yoğun yağışı altında yapılan antrenmanlarda kıyasıya mücadele devam ederken yerde kalan futbolcular teknik ekibin yüreğini ağzına getiriyor. Son iki idmanda arkadaşlarıyla girdiği küçük mücadelelerde yerde kalan Semih Kaya ve Hakan Balta, sağlık ekibi ve teknik direktörü oldukça telaşlandırdı.

ASLAN’A MOLA YOK

İkinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam eden sarı kırmızılılar çalışmalarını sürdürüyor. Teknik Direktör Jan Olde Riekerink yönetiminde devam eden antrenmanlarda tempo biraz daha yükselirken, futbolcuların yavaş yavaş pestili çıkmaya başladı. Ancak sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle Hollandalı çalıştırıcı zor anlar yaşıyor.

AMK Gazetesi
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