Chedjou 6 milyon'a Katar yolcusu

Ara transfer döneminde takıma takviye yapmak isteyen Galatasaray bir yandan da UEFA’nın belirlediği finansal kurallarla baş etmeye çalışırken yönetimin elini rahatlatacak haberler art arda gelmeye başladı. Podolski’ye Çin’den 7 milyon Euro gelen teklif etmesi, Sighorsson’un sözleşmesinin feshedilmesinin ardından Aslan’a müjde gibi bir haber de Aurelien Chedjou’dan geldi

Serdar Aziz’in sakatlığı sonrası Afrika Kupası’na gidecek olmasına rağmen sarı-kırmızılılar sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Chedjou’nun takımda kalmasına olumlu bakıyordu.

TRANSFERE KATKI

Ancak Tuzlaspor karşılaşmasında gördüğü gereksiz kırmızı kart ve isteksiz tavırları sonrası Chedjou hakkındaki fikirler soru işaretine dönmüştü. Bu sırada Chedjou da yönetime Katar’dan teklif aldığını ve gitmek istediğini bildirince yönetim de bu transfere yeşil ışık yaktı.

BU teklife göre G.Saray, Aurelien Chedjou’dan herhangi bir bonservis bedeli talep etmeyecek. Senede 2.2 milyon Euro garanti para kazanan Chedjou da sezonun ilk yarısından kalan 600 bin Euro’luk alacağı ve sezonun geriye kalan 1.1 milyon Euro’luk ücretinden feragat edecek.

Sarı -kırmızılılar bu sayede 1.7 milyon Euro’luk (Yaklaşık 6 milyon TL), yeni transferde kullanılabilecek bir bütçe elde edecek.