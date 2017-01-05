Chapecoense yeşil sahaya indi

Brezilya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Chapecoense, yeni sezon hazırlıkları için uzun bir aranın ardından sahaya indi.

KAZADAN SONRA İLK ANTRENMAN YAPILDI

Kolombiya'da meydana gelen uçak kazasında 19 futbolcusu ve teknik ekibini kaybeden Brezilya temsilcisi, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde ilk antrenmanını yaptı.

Kazanın ardından 35 gün sonra yeniden yeşil sahalara dönen Chapecoense, 26 Ocak'ta ilk lig maçında Joinville takımını ağırlayacak.

20 TRANSFER DAHA GELECEK

Yeniden yapılanma çerçevesinde Brezilyalı futbolcular Douglas Grolli, Nadson ve Rossi'yi kadrosuna katan Chapecoense'nin futbol direktörü Rui Costa, 20 oyuncu daha transfer edeceklerini açıklamıştı.

TOPLAM 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sudamericana Kupası finalinde Atletico Nacional ile karşılaşmak için Bolivya'nın Santa Cruz de la Sierra şehrinden Kolombiya'nın Medellin kentine hareket eden Chapecoense takımı dahil 77 kişinin (9'u mürettebat, 68'i yolcu) bulunduğu uçak, dağlık araziye düşmüş, kazada 71 kişi hayatını kaybetmişti.

KUPAYI VERMİŞLERDİ

Atletico Nacional, Sudamericana Kupası'nın Chapecoense takımına ve gelirinin kazada ölenlerin ailelerine verilmesini turnuvayı düzenleyen Güney Amerika FutbolKonfederasyonundan (CONMEBOL) talep etmiş ve bu durum kabul görmüştü.