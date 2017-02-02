Cenk Tosun Avrupa’yı sallıyor

Konyaspor ağlarını üç kez sarsarak, gol sayısını 15'e çıkaran ve krallık yarışında zirvedeki yerini biraz daha sağlama alan Cenk Tosun, bu performansıyla Avrupa'da da ses getirdi.

Kariyerinin en skorer lig performansını sergileyen Cenk, Avrupa'nın majör liglerindeki (İngiltere, İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya) en golcü isimler arasında beşinci sırayı almayı başardı.



İlk sıraya 20 golle PSG forması giyen Cavani kurulurken, 18 golle Lyonlu Lacazette ikinci, 16 golle Dortmundlu Aubameyang ve Barcelonalı Luis Suarez üçüncü oldu. 15 maçta 13 golü bulunan Real Madrid'in dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo ise Cenk'in ardından 6. sırada yer aldı.



Cenk Tosun, 1609 dakikada 15 gole ulaşırken, her 107 dakikada bir rakip ağları sarstı. Kullandığı 36 şutun neredeyse yarısını golle sonuçlandıran yıldız futbolcu, 2 de asist yaptı.



Sabah