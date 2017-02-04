Çebi'den Fenerbahçe açıklaması

3 Aralık’ta Ülker Stadı’nda oynadıkları karşılaşma sırasında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’ın şeref tribününde, TFF Başkanvekili Nihat Özdemir’e “Savaşı başlatıyorum. TFF’de artık Beşiktaşlı kalmayacak” sözlerini kullandığı sırada Özdemir’in yanında oturan isim olan Çebi, Sarı-Lacivertliler’i en iyi şekilde ağırlayacaklarını söyledi.

Başarılı yönetici, “Kadıköy’de hoş karşılanmadık. Hoşgeldin diyen, elimizi sıkan olmadı. Ama bizim için önemli değil. Birkaç kişinin yaptığı yanlışı tüm camiaya mal etmeyiz. Biz efendi Beşiktaş’ız. Fenerbahçe Yönetimi’ni en iyi şekilde konuk edeceğiz” ifadelerini kullandı.

‘Taraftar en önemli güç'

Dev maç öncesinde taraftara da mesaj gönderen Çebi, “Takımımızın arkasındaki en önemli güç, onlar olacak. Taraftarlarımız sağolsunlar bütün biletleri bitirdi. Onların da desteğiyle Vodafone Arena’dan galibiyetle ayrılacağımıza olan inancımız tam” diye konuştu.

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