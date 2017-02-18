Çaykur Rizespor - Galatasaray: 1-1

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geldi. Igor Tudor önderliğinde ilk maçına çıkan Galatasaray, 90 dakika sonunda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Galatasaray'ın karşılaşmadaki golünü 23. dakikada Alman yıldız Lukas Podolski kaydetti. Çaykur Rizespor'un golünü ise 76. dakikada Özgür Çek attı.

Bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray puanını 40'a çıkarırken, Çaykur Rizespor'un puanı 20 oldu.

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasındaki derbide Türk Telekom Arena'da Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.



MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, yeni teknik direktörü Igor Tudor yönetimindeki ilk karşılaşmasına çıktı. Teknik direktör Jan Olde Riekerink ile yollarını ayıran sarı-kırmızılı kulüp ile 16 Şubat Perşembe günü 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Hırvat teknik adam, 2 gün sonra Çaykur Rizespor karşısında takımın başında yer aldı. Çaykur Rizespor deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan sarı-kırmızı taraftarlar, Tudor'a maç öncesi sevgi gösterisinde bulundu. Hırvat teknik adam da taraftarları alkışlayarak selamladı.

Tudor ikinci kez Rize'de

Galatasaray'ın yeni teknik direktörü Igor Tudor, Kardemir Karabükspor takımının başında en son deplasman maçına ligin 19. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanında çıkmıştı. Tudor, 28 Ocak'ta oynanan ve Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona eren karşılaşmanın ardından 20 gün sonra tekrar Rize deplasmanında bu kez Galatasaray'ın başında sınav verdi.

Galatasaray'da 3 farklı oyuncu

Galatasaray, geçen hafta sahasında Kayserispor'a 2-1 yenildiği maçtaki ilk 11'ine göre 3 farklı oyuncuyla sahaya çıktı. Sarı-kırmızılı takımda, Rize'ye getirilmeyen Bruma, Hakan Balta ile yedek kulübesinde oturtulan Tolga Ciğerci'nin yerlerine Selçuk İnan, Josue Pesqueira ve Aurelien Chedjou ilk 11'de forma giydi. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Wesley Sneijder, Eren Derdiyok ve Lionel Carole'ün yanı sıra Armindo Bruma ve Hakan Balta 18 kişilik kadroda yer almadı.

Chedjou 11 hafta sonra ilk 11'de başladı

Galatasaray'da teknik direktör Tudor, stoperde Chedjou'ya 11'de görev verdi. En son ligin 9. haftasında Adanaspor maçında 11'de görev yapan Kamerunlu futbolcu, 11 hafta sonra 11'de görev aldı. 29 Ekim 2016 tarihinde oynanan karşılaşmadan 112 gün sonra 11'de sahaya çıkan Chedjou, Semih Kaya ile stoperde görev yaptı.

Çaykur Rizespor'da cezalı Kweuke oynamadı

Çaykur Rizespor'da ise golcü oyuncu Leonard Kweuke, karşılaşmada forma giyemedi. Ligde geçen hafta 4. sarı kartını görerek cezalı duruma düşen Kamerunlu oyuncunun yerine yeni transfer Bright Edomwonyi oynadı.

Kar temizlendi

Kentte iki gün etkili olan kar yağışının ardından Çaykur Didi Stadı'nda kar temizleme çalışmaları yapıldı. Zarar görmemesi için özel örtü ile korunan saha zemininde biriken karlar temizlendi. Saha yapay güneş panelleri ile ısıtıldı. Saha zemini maçı oynamaya uygun hale getirildi. Tribünlerde yaklaşık 5 bin Çaykur Rizespor, bin dolayında da sarı-kırmızılı takım taraftarları yer alarak takımlarına destek verdi.

İŞTE MÜTHİŞ MAÇIN ÖZETİ

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