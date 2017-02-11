ANA SAYFA
CANLI MAÇFENERBAHÇE MAÇINDA İLK GOL GELDİ !
Cavcav'ın ardından galibiyet alamadılar

CAVCAV'IN ARDINDAN GALİBİYET ALAMADILAR

Gençlerbirliği İlhan Cavcav'ın vefatının ardından çıktığı 4 maçı da kaybetti.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Spor Toto Süper Lig takımlarından Gençlerbirliği, duayen başkan İlhan Cavcav'ın hayatını kaybetmesinin ardından oynadığı 4 maçta da galibiyet alamadı.

Cavcav'ın vefatından sonra çıktığı 4 resmi karşılaşmada 3 mağlubiyet  ve 1 beraberlik alan kırmızı-siyahlılar, bu süreçte 5 gol atarken, kalesinde 10  gol gördü.
 
Gençlerbirliği'nin, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda oynayacağı  Gaziantepspor karşılaşması efsane başkan İlhan Cavcav'ın yoğun bakıma  kaldırılması nedeniyle ertelemişti.
 
Başkent ekibi, Cavcav'ın vefatının ardından ilk maçını Ankara 19 Mayıs  Stadı'nda Osmanlıspor'a karşı oynadı.
 
Ankara'nın mor-sarılı temsilcisiyle ligde 1-1 berabere kalan  kırmızı-siyahlılar, daha sonra Ziraat Türkiye Kupası C Grubu son maçında Menemen  Belediyespor'un konuğu oldu.
 
Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup'un İzmir temsilcisine deplasmanda 3-2  kaybetmesine karşın grup lideri olarak, son 16'ya yükselen Gençlerbirliği, çeyrek  finale yükselme mücadelesinde Kayserispor'a da aynı skorla 3-2 kaybederek, kupaya  veda etti.
 
Başkent ekibi, bu karşılaşmanın ardından ligin 20. haftasında Aytemiz  Alanyaspor deplasmanına gitti. Bu maçı da 3-0 kaybeden Gençlerbirliği, böylece  Cavcav'ın vefatından sonra oynadığı 4 maçta da galibiyete ulaşamadı.
 
Ligdeki son galibiyetini Bursaspor'a karşı 16. haftada 3-1'lik skorla  elde eden Gençlerbirliği, 17. haftada ise Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup olmuştu.
 
Ahmet Çalık’ın yokluğu hissedildi

Gençlerbirliği, ara transfer döneminde Galatasaray'a transfer olan  milli stoperi Ahmet Çalık'ın yokluğunu hissetti.
 
Kırmızı-siyahlı takım, Ahmet Çalık'ın ayrılmasından sonra çıktığı 6  resmi maçta 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşarken, kalesinde 15 gol gördü.
 
Gençlerbirliği, Ahmet Çalık'ın transferinden sonra ligde Kasımpaşa ve  Aytemiz Alanyaspor'a 3-0'lık skorlarla yenildi, Osmanlıspor ile de 1-1 berabere  kaldı.
 
Kırmızı-siyahlı ekip bu sürede kupada ise Menemen Belediyespor ve  Kayserispor'a 3-2'lik skorlarla mağlup oldu ve Fenerbahçe karşısında sahadan 2-2  berabere ayrıldı.
 
Ligde bir maç eksiği bulunan kırmızı-siyahlılar, 21. haftada sahasında  Atiker Konyaspor'u konuk edecek.

22
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Eren Derdiyok şoku !Başkent'te Olcay Şahan şov !Rıza Çalımbay, Zidane ve Conte'ye kafa tutuyor
Mehmet Ekici sürprizi ! Takasla...''Alex Türk futboluna zarar verdi''Arda Turan sakatlandı !
Robin van Persie: ''Bu cezayı hak etmedim''Raporları geciktirip ek rapor istediler !Şenol Güneş futbolculara patladı !
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS