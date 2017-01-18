Cavcav hastanede imza attırdı

ÖNCE HASTANEYE GİTTİLER

Brezilya basınında yer alan habere göre, Bady ile 2,5 yıllık sözleşme imzalayan Gençlerbirliği, oyuncuyu kulüp binasında basına tanıtmadan önce hastaneye gitti. Ancak bu sağlık kontrolü için değildi...



ÇOK ŞAŞIRDILAR



Gençlerbirliği'nin 40 yıldan fazla süredir başkanlığını yapan İlhan Cavcav'ın oyuncu ile hastanede sözleşme imzalamak istediği, bu nedenle de yanına gidildiği ortaya çıktı. Hastane odasında imzalanan anlaşmanın Brezilyalı futbolcu ve menajerini oldukça şaşırttığı belirtildi.



'BAŞKAN HER ŞEYLE İLGİLİYDİ'



Ülke basınına konuşan Bady, "Çok sıradığı bir deneyim oldu. Arabadayken, hastaneye gideceğimizi bilmiyordum. Başkanı görünce biraz zayıf buldum ancak her şeyle ilgileniyordu. Benim hakkımda bilgi almış ve onay vermişti" ifadelerini kullandı.



