''Cavanda giderse doğru olur''

NTV Spor'un ünlü yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında 5-1 kazandığı Aytemiz Alanyaspor maçının ardından çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Rıdvan Dilmen, sarı-kırmızılı takımın 1,8 milyon euro bedelle Trabzonspor'dan transfer ettiği futbolcusu Luis Pedro Cavanda için, "Yolların ayrılacağı konuşuluyor, eğer giderse bence doğru bir karar olur" dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle:

"Maçın yıldızı Sneijder'di"

"Hakemin bugün 2 dakika uzatma vermesi, Galatasaraylı oyuncuların moralini bozmuştur. Oyuncular maçtan keyif alıyordu çünkü. Sneijder bugün çok iyi oynadı ve oyundan keyif aldı. Maçın yıldızı Sneijder'di. Ama ilk yarıyı genel olarak kötü bir performansla tamamladı. Sneijder'sen daha fazla gol atıp, asist yapman lazım. Alanya önde pres yaparak başladı. Beraberliği de yakaladı ancak ilk yarının sonunda yenen gol onların moralini bozdu. İlk yarı berabere bitse maç farklı olabilirdi."

"Riekerink beklentilerin üzerinde"

"Bruma'nın ligde 5 golü var ama girdiği pozisyonlara göre daha fazla gol atması lazım. Bugün çok net 3-4 tane kaçırdı. Son vuruşlarını geliştirmesi lazım. Ligdeki konum itibariyle Riekerink çok eleştirilmesine rağmen beklentilerin üzerinde. Sneijder doğru tercihleri zamanında yaptı. Bruma onları yapamadı. Aradaki fark Sneijder büyük yıldız, Bruma yıldız. Galatasaray bugün keyif verdi. 5 gol atıp 15 pozisyona girdi. Bu sezon bu ilk kez oluyor."

"Galatasaray kolay kolay şampiyonluğu kaptırmıyor"

"Galatasaray şampiyonluğun içinde olursa kolay kolay şampiyonluğu kaptırmıyor. Eğer erken koparsa 15-20 puan geriye düşüyor. Galatasaray'ı şampiyonluk yolunda eleştirmek yanlış çünkü şu an o potadalar. Ama oyun anlamında eleştirilebilir. Galatasaray'ın öndeki hücumcuları formda. Daha fazla seyirciyle birlikte daha iyi olacaklardır."

"Selçuk form tutmazsa bir transfer yapılabilir"

"Selçuk form tutmazsa ve Tolga'nın durumuna göre o bölgeye bir transfer yapılabilir. Galatasaray top rakipteyken olan problemini çözebilirse şampiyonluk adında büyük bir şans olur. Galatasaray kısa bir takım ve kafaya iyi çıkan savunmacısı yok, bu yüzden çok fazla kafa golü yiyor."

"Cavanda giderse bence doğru olur"

"Cavanda large (rahat) bir oyuncu. İyi bir oyuncu olabilir ancak profesyonellik yok. Yolların ayrılacağı konuşuluyor, eğer giderse bence doğru bir karar olur. Galatasaray'ın minimum 1,85'lik stopere ve 1,80'lik sağ beke ihtiyacı var. Galatasaray gibi bir takımda Sabri sağ önde, sağ arkada oynayacak iyi bir yedektir. Ancak şu durumda ben de olsam formayı Sabri'ye veririm. De Jong takım savunmasını sertleştirdi ancak hızlı hücuma çıkan takımlara karşı bu yetmez."

"İlk yarıda iki takımım var, Başakşehir ve Osmanlıspor"

"Carole bugün idare etti ama geçen hafta çok kötüydü. O bölgede de oynayabilecek bir savunmacı alınabilir. Galatasaray top rakipteyken olan problemini çözse en büyük transfer bu olur. Başakşehir'in maçında olan hakem hatası büyük takımın başına gelse 2 gün hakem konuşulurdu. Benim ilk yarıda iki takımım var, Başakşehir ve Osmanlıspor. Başakşehir ilk yarıyı namağlup lider bitirdi zaten, Osmanlıspor da ligde iyi işler yaptı ve Avrupa'da gruptan çıktı."