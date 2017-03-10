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CAS Trabzonspor'un davasını erteledi

CAS TRABZONSPOR'UN DAVASINI ERTELEDİ

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Trabzonspor'un 2010-2011 sezonuna ilişkin açtığı davanın kararını erteledi.

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Trabzonspor’un, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), UEFA ve Fenerbahçe aleyhine CAS’a açtığı davanın kararı bir kez daha ertelendi. Daha önce iki kez daha kararı erteleyen CAS’ın son kararını 31 Mart tarihinde açıklaması bekleniyor.

Trabzonspor Kulübü Hukuk Kurulu Avukatı Hakan Orhan, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabı Twitter’dan yaptığı paylaşımlarda, “Trabzonspor’un UEFA, TFF ve Fenerbahçe aleyhine CAS’a yapmış olduğu başvurunun neticesi taraftarlarımızca ve kamuoyunca merakla beklenmektedir. CAS hakem heyeti, yapılan duruşmadan sonra kararı açıklayacağı tarihi bugüne kadar bir kaç kez ertelemiştir. CAS heyeti, yaklaşık 1 ay önce kararını 10 Mart 2017’de açıklayacağını taraflara bildirmişti. Bugün ise kararın açıklanmasını 31 Mart 2017 tarihine ertelediklerini beyan etmişlerdir” ifadelerine yer verdi.

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