Carvalhal Wednesday tarihine geçti

2011-2012 sezonunda Beşiktaş'ta görev alan Carlos Carvalhal, İngiltere'de tarihi bir başarı elde etti.

51 yaşındaki teknik direktör, İngiltereChampionship Ligi takımlarından Sheffield Wednesday ile önemli bir istatistik yakaladı.

EN İYİ 3. OLDU

2015-2016 sezonu öncesinde Baykuşların başına getirilen Portekizli çalıştırıcı tüm kulvarlarda toplamda 84 maça çıkarken; 38 galibiyet, 24 beraberlik, 22 mağlubiyetlik bir performans gösterdi. Bu sonuçlarla %45.24'lük başarı yüzdesi yakalayan Carlos Carvalhal, kulüp tarihinin en iyi teknik direktör performanslarından birini gerçekleştirdi.

EN İYİSİ HARRY CATTERICK

Sheffield Wednesday'da Carlos Carvalhal'dan daha iyi başarı istatistiği yakalamış yalnızca 2 menajer var. Onlar şu şekilde; Harry Catterick (%55.80) ve Vic Buckingham (%47.01).

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