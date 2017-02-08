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Caner'i de şikayet ediyorlar !

CANER'İ DE ŞİKAYET EDİYORLAR !

Caner Erkin'in devre arasında Advocaat’a İngilizce küfürler savurduğu iddia edildi.

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Milli sol bek, sezon başında Fenerbahçe’den İnter’e, oradan Beşiktaş’a transfer olmuştu.

Caner, sakatlığı nedeniyle kupadaki derbide forma giyemedi. Ancak soyunma odası koridorlarında yer aldığı ve devre arasında Advocaat’a İngilizce küfürler savurduğu iddia edildi.

Caner Erkin’in küfürlerinden, Robin van Persie’nin de nasibini aldığı öne sürüldü. Fenerbahçe’nin bu nedenle Caner’i şikayet edeceği kaydedildi.

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