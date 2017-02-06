Caner ile Persie birbirine girdi

Derbi akşamı kimse tarafından bilinmeyen bir olay daha yaşandı soyunma odasında.



Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den, önce Inter'e sonra da Beşiktaş'a giden Caner Erkin, karşılaşma sonrası koridorlarda Van Persie'yle karşılaştı.



Hollandalı oyuncuya ağır ifadeler kullanan Caner'e orada bulunan Hasan Ali müdahale etti.



Hasan Ali'nin müdahalesiyle geçen yıl Fenerbahçe'de rakip olan ikili birbirlerine girdiler.



Karşılıklı küfürleşmeler yaşanırken bu gerginlik de araya girenlerin çabası ile önlendi.