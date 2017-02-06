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Caner ile Persie birbirine girdi

CANER İLE PERSİE BİRBİRİNE GİRDİ

Beşiktaş - Fenrbahçe derbisinde yaşanan olaylara bir yenisi daha eklendi.

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Derbi akşamı kimse tarafından bilinmeyen bir olay daha yaşandı soyunma odasında.

Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'den, önce Inter'e sonra da Beşiktaş'a giden Caner Erkin, karşılaşma sonrası koridorlarda Van Persie'yle karşılaştı. 

Hollandalı oyuncuya ağır ifadeler kullanan Caner'e orada bulunan Hasan Ali müdahale etti.

Hasan Ali'nin müdahalesiyle geçen yıl Fenerbahçe'de rakip olan ikili birbirlerine girdiler. 

Karşılıklı küfürleşmeler yaşanırken bu gerginlik de araya girenlerin çabası ile önlendi.

Hürriyet
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