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Caner Erkin'den Fenerbahçe maçı açıklaması

CANER ERKİN'DEN FENERBAHÇE MAÇI AÇIKLAMASI

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Caner Erkin sakatlığı ve sahalara dönüş tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş’ın sezon başı Inter’den kiraladığı Caner Erkin, Antalyaspor maçında yaşadığı tendon sakatlığının ardından uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Süper Lig yayıncı kuruluşu BeinSports’a açıklamalarda bulunan yıldız futbolcu “Öncelikle hemen hemen 3 aylık bir süreyi doldurduk. Koşulara başladık. Süreç iyi gidiyor. Hafif ağrılarım oluyor ama doktorlar da bunların olacağını söylediler. 1,5-2 ay gibi bir sürede hazır olmaya çalışacağız.” dedi.

Caner Erkin’in açıklamaları şu şekilde:

“Sahaya atlamak istiyorum”

Sahaya gidiyorum, taraftar olarak maçı izlemesi çok zor oluyor. Sahaya atlamak istiyorum, çok heyecanlanıyorum. Bakmak, izlemek gerçekten kötü. Bu süreçte rüyalar gördüm, maçta oynuyordum. Bunları anlatmaya kalkarsam çok uzun sürer.

“Şampiyonluk ve Avrupa’da final”

Kötü oynadığında da büyük takımların kazanması lazım. En üstte ligi bitireceğimizi düşünüyorum. Kadromuz çok kaliteli ve sonuçta artık her sene şampiyonluk hedef olmalı ve Avrupa Ligi’nde de finale kadar gitmeliyiz.

Fenerbahçe derbisi…

Çok önemli bir maç. Centilmence geçmesi en büyük temennimiz. Futbolcular centilmen olursa, taraftarlar da o şekilde hareket edecektir diye düşünüyorum.

AMK Gazetesi
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