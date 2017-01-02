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Caner Erkin Şukran Ovalı'nın gözyaşlarını sildi

CANER ERKİN ŞUKRAN OVALI'NIN GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Caner Erkin ile Şükran Ovalı'nın nikahında duygu dolu anlar yaşandı. Caner, duygulanan Şükran Ovalı'nın gözyaşlarını sildi.

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Ünlü oyuncu Şükran Ovalı ve Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin Roma'daki Türk Büyükelçiliği'nde 10 kişinin katıldığı sade bir törenle dünya evine girdi.

ŞÜKRAN'IN GÖZLERİ DOLDU

Çiftin mutluluklarının gözlerinden okunduğu nikah töreninde duygusal anlar yaşandı. Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'nın evleniyor olmanın mutluluğu ile gözleri doldu.

CANER EŞİNİN GÖZYAŞLARINI SİLDİ

Hayatını birleştirdiği Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Caner Erkin'de duruma kayıtsız kalmayarak Ovalı'nın gözyaşlarını sildi.

VİDEO INSTAGRAM'DAN PAYLAŞILDI

Çiftin mütevazı nikah törenin video görüntüleri kısa sürede Instagram'da nikaha katılanlar tarafından paylaşıldı.

İŞTE O ANLAR

 

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