Caner Erkin imzayı atıyor !

Satın alma opsiyonundaki 1 milyon Euro'yu indirmek için görüşülecek. Beşiktaş yönetimi, sezon başında Inter'den kiralık olarak alınan Caner Erkin'in tapusunu almaya karar verdi.
Bir sezonluğuna siyah beyazlı takıma kiralık olarak gelen ve 1 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki sol bek için Inter kulübüyle görüşmeler başladı.Başkan Fikret Orman ve ekibi 1 milyon Euro'luk opsiyonu indirmek için uğraşıyor. Iner'in de buna gayet olumlu baktığı öğrenildi.
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Eğer İtalyan ekibiyle el sıkışılırsa, Caner Erkin'le dört yıllık yeni sözleşme imzalanacak. 28 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlıların yıllık 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini kabul etti. Öte yandan sakatlığı düzelen milli sol bek, düz koşulara devam ediyor. Mart başı Caner büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.
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CANER ERKİN İMZAYI ATIYOR !
Milli yıldızla, Beşiktaş yönetimi dört yıllık sözleşme konusunda anlaştı, imza yakın.
Satın alma opsiyonundaki 1 milyon Euro'yu indirmek için görüşülecek. Beşiktaş yönetimi, sezon başında Inter'den kiralık olarak alınan Caner Erkin'in tapusunu almaya karar verdi.
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