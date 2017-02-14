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Caner Erkin imzayı atıyor !

CANER ERKİN İMZAYI ATIYOR !

Milli yıldızla, Beşiktaş yönetimi dört yıllık sözleşme konusunda anlaştı, imza yakın.

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Satın alma opsiyonundaki 1 milyon Euro'yu indirmek için görüşülecek. Beşiktaş yönetimi, sezon başında Inter'den kiralık olarak alınan Caner Erkin'in tapusunu almaya karar verdi.

Bir sezonluğuna siyah beyazlı takıma kiralık olarak gelen ve 1 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan 28 yaşındaki sol bek için Inter kulübüyle görüşmeler başladı.Başkan Fikret Orman ve ekibi 1 milyon Euro'luk opsiyonu indirmek için uğraşıyor. Iner'in de buna gayet olumlu baktığı öğrenildi.

BİR AY SONRA SAHAYA ÇIKAR
Eğer İtalyan ekibiyle el sıkışılırsa, Caner Erkin'le dört yıllık yeni sözleşme imzalanacak. 28 yaşındaki oyuncu, siyah beyazlıların yıllık 1 milyon 750 bin Euro'luk teklifini kabul etti. Öte yandan sakatlığı düzelen milli sol bek, düz koşulara devam ediyor. Mart başı Caner büyük ihtimalle takımla birlikte çalışmalara başlayabilecek.

Akşam

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