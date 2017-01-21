Caner Erkin geri dönüyor

Kendine iyi bakan ve özel çalışmalar yapan milli yıldızın, “Böyle giderse mart ayında takıma katılabilirim” dediği öğrenildi.

Sezonun ilk yarısında 8. haftada oynanan Beşiktaş-Antalyaspor maçında sol ayak aşil tendonu kopan Caner Erkin’den müjdeli haber geldi. Tecrübeli sol bekin beklenenden daha etkin sahalara dönebilme ihtimali ortaya çıktı. Ağır bir sakatlık geçiren Caner’in sezonun sonuna yetişmesi beklenirken, güzel gelişmelerin yaşanması herkesin yüzünü güldürdü. Geçtiğimiz ekim ayında ameliyat olduktan sonra özel antrenmanlar yaparak tüm kas yapısını sağlam tuttuğu bildirilen siyah-beyazlı futbolcunun, özellikle şampiyonluğun kritik haftaları olan nisan ve mayıs ayındaki maçlara yetişebileceği iddia edildi.



27 yaşındaki yıldızın yakın çevresine, çok iyi çalıştığını belirterek, hızlı bir şekilde formayı almak istediğini söyledi. Caner Erkin’in, “Antrenman programıma bu şekilde sadık kalmaya devam edersem, beklenenden daha erken sahalara dönebilirim. Tatillerde bile çalıştım. Ben Beşiktaş’a şampiyon olmaya geldim. İnşallah bir aksilik çıkmazsa hem şampiyonluk yaşamak hem de bonservisimle, Beşiktaş’a gelmek isterim. Ameliyattan sonra tüm camia bana destek oldu. Bunları asla unutamam. Böyle giderse Mart ayının ortasında takım idmanlarına katılabilirim” diye konuştuğu ortaya çıktı.