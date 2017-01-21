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Çalımbay'dan Salih Dursun'a ilk görev

ÇALIMBAY'DAN SALİH DURSUN'A İLK GÖREV

Antalyaspor'un yarın deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçında, kart cezası nedeniyle Chico forma giyemeyecek.

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Rakibinin etkili hücumlarına karşı defansın sağında yeni transfer Salih Dursun'a görev verecek olan Çalımbay, stoperde de Celustka'yı oynatacak.

Spor Toto Süper Lig'de Antalyaspor ile Osmanlıspor yarın saat 13.30'da Osmanlı Stadı'nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar deplasmanda oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını tamamladı. Maç saatinin erken olması, soğuk hava nedeniyle saha zemininde oluşabilecek buzun oluşturacağı olumsuz şartlara dikkati çeken teknik direktör Rıza Çalımbay, her fırsatta futbolcularına gereksiz kart görmemelerini ve sakatlanma riskine karşı dikkatli olmalarını istedi.
 
Teknik direktör Rıza Çalımbay, kart cezası nedeniyle Chico'nun yokluğunda Celustka'yı stoper mevkisinde oynatacak. Stoperde Celustka ve Diego ikilisi ile Osmanlıspor'un etkili hücumlarını önlemeyi amaçlayan Çalımbay, defansın sağında ise yeni transfer Salih Dursun'a görev verecek. Maç eksiği nedeniyle tam hazır olmayan Salih Dursun'a güvenini belirten Çalımbay, defansın solunda da Sakıb'a forma verecek. Rıza Çalımbay'ın kalede de Fornezzi'yi tercih etmesi bekleniyor.

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