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Caceres Trabzonspor için yola çıktı

CACERES TRABZONSPOR İÇİN YOLA ÇIKTI

Trabzonspor, Juventus formasını giyen savunma oyuncusu Martin Caceres'i İstanbul'a getiriyor.

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Trabzonspor bir süredir görüşme halinde olduğu Martin Caceres transferinde sona yaklaştı. Daha önce Urugaylı savunma oyuncusuyla yapılan görüşmelerden sonuç alamayan bordo-mavili yönetiminin, menajerler aracılığıyla son bir teklif yaptığı ve 29 yaşındaki savunmacıdan olumlu yanıt alındığı öğrenildi.

Caceres’in yarın (Çarşamba) İstanbul’a gelerek Trabzonspor ile son detayları görüşüp, ardından da sağlık kontrolünden geçirileceği belirtildi. Yapılacak kontrollerde bir soruna rastlanmaması durumunda ise bu transferin resmen açıklanması bekleniyor.

AMK Gazetesi
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