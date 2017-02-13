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Caceres, Barcelona'ya...

CACERES, BARCELONA'YA...

Barcelona Aleix Vidal'in yerini serbest statüdeki Caceres'le dolduracak...

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İspanya basınında yer alan haberlere göre; Barcelona yönetimi Vidal'ın sakatlığından sonra Martin Caceres'i gündemine aldı.

Barcelona'da ayağı kırılan sağ bek Aleix Vidal'in yerine serbest statüde oyuncu arayan Katalanlar'ın Caceres'le görüşeceği belirtildi.

 İspanyol basını Barcelona'nın ayağı kırılan Aleix Vidal'in yerine Trabzonspor'la anlaşamayan Martin Caceres'i getireceğini yazdı.
 
Mundo Deportivo'nun haberine göre; Vidal'in yerine serbest statüde futbolcu arayan Barcelona'nın eski futbolcusu Martin Caceres'i transfer edeceği belirtildi. Katalanlar'ın bu tercihindeki sebep ise Caceres'in eski futbolcuları olması...İlerleyen günlerde yapılacak görüşmelerin netlik kazanmasından sonra Caceres'in Barcelona'ya geleceği aktarıldı.
 
Öte yandan İspanyol basını Caceres'in yanı sıra Trabzonspor'un eski futbolcusu Bosingwa'nın da Katalanlar'ın gündeminde olduğunu belirtti.

Akşam
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