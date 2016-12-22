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Cacares’e Galatasaray kancası

CACARES’E GALATASARAY KANCASI

Uruguaylı defans oyuncusu Cacares'in, bedelsiz olarak Galatasaray’la anlaştığı iddia edildi.

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Devre arası transfer döneminde kadrosuna takviyeler yapacak olan Galatasaray'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Goal.com'da yer alan haberde, Juventus'ta sözleşmesi sona eren Uruguaylı defans oyuncusuMartin Caceres'in devre arasında sarı-kırmızılı kulübe transfer olacağı belirtildi. 29 yaşındaki Caceres, geçen sezon Juventus'ta forma giydikten sonra bu sezon fazla şans bulamadı. 

Hem defansın göbeğinde hem de sağ kanatta forma giyebilen Caceres, Juventus formasıyla 85 maça çıktı ve 7 gol kaydetti. Fernando Muslera'nın Uruguay Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan 29 yaşındaki yıldız, Güney Amerika elemelerinde 4 maça çıktı ve 2 kez fileleri havalandırdı.

AMK Gazetesi
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