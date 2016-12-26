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Büyük şok ! Mahkeme iptal etti

BÜYÜK ŞOK ! MAHKEME İPTAL ETTİ

Yalçın Karadeniz'in Beşiktaş Divan başkanlığı görevi sona erdi...

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Mahkeme, 28 Mayıs’ta yapılan seçimi iptal etti. Karar sonrası kulüp, tüzüğe aykırı seçim kararı alan Karadeniz’e kınama cezası verdi. Karadeniz, 5 yıl kurullara katılamayacak.

Beşiktaş Kulübü'nde 28 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Divan Kurulu seçiminin iptali için açılan dava sonuçlandı. 18'inci Asliye Mahkemesi tarafından alınan iptal kararı, Divan Başkanı Yalçın Karadeniz'e tebliğ edildi. Bu gelişmenin ardından Karadeniz ve yönetim kurulunun görevi de sonlanmış oldu.
 
Kararın kesinleşmesi sonrası Beşiktaş Disiplin Kurulu'na sevk edilen Yalçın Karadeniz'e daha önceki hizmetleri dikkate alınarak kınama cezası verildi. 5 yıl boyunca Beşiktaş'ın hiçbir kurulunda görev alamayacak olan Karadeniz için, temyiz yolu da kapalı. Beşiktaş Divan Kurulu'nun yeni yönetimi, Ocak ayı içinde yapılacak seçimle belirlenecek.

Sabah

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