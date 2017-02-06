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Büyü bozan Fenerbahçe

BÜYÜ BOZAN FENERBAHÇE

Fenerbahçe, Vodafone Arena'da ilk gol yemeyen takım oldu.

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Beşiktaş’ı eleyerek Türkiye Kupası'nda çeyrek final biletini cebine koyan Fenerbahçe, Vodafone Arena'nın da tılsımını bozdu. Siyah- beyazlılara yeni statlarında ilk resmi yenilgiyi yaşatan sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın sahasındaki namağlup unvanını söktü aldı. Kupada Beşiktaş'a karşı en son galibiyetini 1982-1983 sezonunda alan Fenerbahçe, kötü seriye de son vermiş oldu. 15 maçlık kâbusu bitiren Kanarya, bir başka ilke daha imza attı. 

SOSYAL MEDYA YIKILDI

Vodafone Arena açıldığından bu yana evinde oynadığı her maçta gol sevinci yaşayan Beşiktaş karşısında kalesini gole kapatan sarı-lacivertliler, bu statta gol yemeyen ilk takım olarak da tarihe geçti. Başakşehir'i bu sezon yenen tek takım da olan Fenerbahçe'nin ezeli rakibine sahasında ilk yenilgiyi yaşatması sosyal medyada da büyük yankı buldu. Geçen hafta eleştirilerin odağında olan takıma bu kez methiyeler düzüldü.

AMK Gazetesi
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