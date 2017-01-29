Bursaspor'un yeni hocası belli oldu !

Bursaspor'da son karar Mutlu Topçu... Hamza Hamzaoğlu ile geçtiğimiz hafta yolları ayıran Bursaspor daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı.



Topçu'nun Başakşehir - Bursaspor mücadelesini tribünden izlemesi beklenirken resmi imzaların pazartesi günü atılacağı öğrenildi.



Topçu, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın yardımcısı olarak 2009-2013 yıllarında Bursaspor'da görev yapmıştı.