Bursaspor'un yeni hocası belli oldu !

Bursaspor'da son karar Mutlu Topçu... Hamza Hamzaoğlu ile geçtiğimiz hafta yolları ayıran Bursaspor daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor'u çalıştıran Mutlu Topçu ile her konuda anlaşmaya vardı.
Topçu'nun Başakşehir - Bursaspor mücadelesini tribünden izlemesi beklenirken resmi imzaların pazartesi günü atılacağı öğrenildi.
Topçu, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın yardımcısı olarak 2009-2013 yıllarında Bursaspor'da görev yapmıştı.
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