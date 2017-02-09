Bursaspor´un Tüzük Genel Kurulu yapıldı

Bursaspor’un 6 bin 365 üyesinden 625’inin katılımıyla düzenlenen Tüzük Genel Kurulu, 45 dakikalık gecikme ile start aldı. Tüzük Genel Kurulu’nu, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı İdris Sevinç açtı ve Genel Kurul’un Bursaspor’a hayırlı olmasını diledi. Ardından Genel Kurul üyelerinin vermiş olduğu listeyle Genel Kurul Divan Başkanlığı’na İlhan Parseker ve üyeliklere Rıdvan İşbaşaran, Murat Çalıkapan ve Öztürk Yazıcı oybirliği ile seçildi.

Divan Başkanı İlhan Parseker, Tüzük Genel Kurulu’nun itirazlar dışındaki maddelerin okunmuş olarak kabul edilmesi için oylamaya gitti ve oy çokluğu ile itiraz dışındaki tüm maddeler kabul edildi. Üyelerin itiraz edeceği maddeleri Divan’a bildirilmesi için toplantıya 15 dakika ara verildi. Aranın ardından üyeler; 1, 2, 4, 6, 11, 16, 17, 22. 23, 24, 26, 28, 30, 35, 36, 38, 57 ve 61. Maddenin geçici 4.bendine itirazda bulundu.

TÜRK LİRASI KATKI GÜNDEME ALINDI

Genel Kurul üyesi Selim Kurtulan’ın, Yönetim Kurulu üyelerinin Bursaspor’a görevde oldukları dönemde katkı olarak sundukları maddi desteği yabancı para yerine Türk Lirası vermesi konusunun tüzüğün gündemine eklenmesi talebi yapılan oylamada tartışılacak olan maddeler arasına koyuldu.

Bursaspor yönetim kurulunun hazırladığı tüzüğün büyük bir bölümü genel kurul üyelerinin itirazları sonrasında değiştirildi.