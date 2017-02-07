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Bursaspor'dan bilet fiyatlarında indirim

BURSASPOR'DAN BİLET FİYATLARINDA İNDİRİM

Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor'da, bilet fiyatları açıklandı.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü Timsah Arena'da Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda, bilet fiyatları açıklandı. Şampiyonluk yaşamış kulüplerle yapılan maçlar için sezon başında açıklanan bilet fiyatlarında değişikliğe giden yönetim, kale arkası tribünlerini 20 TL olarak belirledi.

Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Spor Toto Süper Lig 20.hafta karşılaşmasında 11 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Timsah Arena'da oynanacak olan Fenerbahçe maçımızın biletleri 07.02.2017 Salı günü (bugün) saat 18:00 itibari ile internet üzerinden satışa çıkacaktır. 08.02.2017 Çarşamba günü (yarın) saat 09.00 itibari ile passolig gişelerinden satışa sunulacaktır."

Karşılaşmanın bilet fiyatları ise şöyle:

VIP 1. Balkon: 200 TL
VIP 2. Balkon: 200 TL
Batı Alt Tribün: 100 TL
Doğu Alt Tribün 50 TL
Doğu Üst Tribün: 40 TL
Güney Kale Arkası (Teksas): 20 TL
Tofaş Tribünü: 20 TL
Misafir Tribünü: 26 TL

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