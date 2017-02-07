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Bursaspor’da neşeli antrenman

BURSASPOR’DA NEŞELİ ANTRENMAN

Süper Lig’in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 11 Şubat Cumartesi günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan yeşil-beyazlılarda hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri'nde yapılan antrenmanda sakatlıkları süren Furkan Özçal ile Bilal Kısa takımdan ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Topla birlikte çalışan yeşil-beyazlıların antrenmanda istekli oldukları gözlendi. Tomas Sivok ile Ertuğrul Ersoy, antrenmanın bir bölümünde yapılan oyun sırasında oyunun kaybedince alkışlar eşliğinde çiftetelli oynadı. Renkli görüntülere sahne olan antrenman taktik çalışmalarıyla sona erdi.

Başkan takımın yanında

Öte yandan Bursaspor Başkanı Ali Ay, kritik Fenerbahçe mücadelesi öncesi antrenmanın tamamını saha kenarından yönetim kurulu üyeleri ile birlikte izledi.Yeşil-beyazlılar, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

AMK Gazetesi
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