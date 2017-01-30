Bursaspor'da Mutlu Topçu dönemi

Bursaspor Kulübü, teknik direktörlük görevine Mutlu Topçu'nun getirildiğini duyurdu. Ivan Ergiç'in de yeni oluşumda görev alacağı açıklandı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bir süredir Bursaspor menfaatlerini gözeterek yapmış olduğumuz görüşmeler ve değerlendirmeler neticesinde Teknik Direktörlük konusunda kararımızı vermiş bulunuyoruz. İhtiyacımız olan aidiyet ve Bursaspor geleneklerine hakim bir ekip ile futbol takımımızın yönetimini sayın Mutlu Topçu'ya emanet ediyoruz. Mutlu Hocamızın yardımcısı olarak da ülkemizin ilk pro lisans sahibi antrenörlerinden Gökhan Geylani görev yapacak. Ayrıca tüm camianın sevgisini kazanmış olan Ivan Ergiç'de yeni oluşumda yer alma teklifimizi kabul etmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Mutlu Topçu'nun teknik direktörlük kariyeri

Bursaspor'un teknik direktörlük koltuğuna getirdiği Mutlu Topçu, teknik adamlık kariyerinde çıktığı 43 maçta 14 galibiyet elde ederken, 17 mücadelede ise sahadan puansız ayrıldı.

Yeşil-beyazlı kulüp, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Bursa’da oynanan Adanaspor maçında alınan mağlubiyetin ardından Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırmıştı. Hırvat teknik adam Prosinecki ve Tayfun Korkut ile temasa geçen Bursasporlu idareciler, iki teknik adamdan da sonuç alamayınca ibreyi Mutlu Topçu’ya çevirmişti. 46 yaşındaki teknik adam ile görüşen yeşil-beyazlı idareciler, her konuda anlaşma sağladı.



Yüzde 33'lük galibiyet yüzdesi



Daha önce Kayserispor ve Gaziantepspor’u çalıştıran Mutlu Topçu, çıktığı 43 maçta 14 galibiyet, 12 beraberlik ve 17 mağlubiyetlik performans sergiledi. Yüzde 33’lük galibiyet yüzdesi elde eden Topçu, maç başına 1,26 puan ortalaması tutturdu.