Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısını 27 puanla 5. sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, ikinci yarının hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından dün Antalya'da başlamıştı. İkinci yarıya günde çift antrenman yaparak devam eden yeşil-beyazlılarda, sezonu kapatan Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal ve Bilal Kısa ile tedavi olan Emre Taşdemir, izinde olan ve yarın kampa katılacakları bildirilen Cristobal Jorquera, Yonathan del Valle ve Pablo Martin Batalla yer almadı. Sakatlıkları süren İsmail Konuk ise antrenmanın bir bölümünde takımla birlikte çalışırken, Şamil Çinaz ve Tomas Sivok da takımdan ayrı çalıştı.

Isınma koşularının ardından kuvvet çalışmaları yapan yeşil-beyazlı takım, antrenmanın son bölümünde ise topla birlikte taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.