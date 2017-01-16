ANA SAYFA
Bursaspor’da doğum günü sürprizi

BURSASPOR’DA DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Bursaspor´da antrenman öncesi Batalla ve İsmail´e doğum günü sürprizi yapıldı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursaspor, oynayacağı kupa maçı öncesi antrenmanda moral depoladı. Kaptan Pablo Martin Batalla ve İsmail Konuk’un doğum günü kesilen pasta ile kutlandı.

Akhisar Belediyespor maçı hazırlıkları için Özlüce tesislerinde antrenman öncesi doğumgünü kutlaması yapıldı. Kutlamaya, Kulüp Başkanı Ali Ay ve Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Çolak da katıldı. Pablo Martin Batalla 33’üncü, İsmail Konuk ise 29’uncu yaş günü pastasının mumlarını üfledikten sonra pastanın ilk dilimin birbirlerine ikram etti.

YAVRU KÖPEK HEDİYE EDİLDİ

Yönetim Kurulu üyesi Yüksel Çolak, Pablo Batalla’ya yavru bir köpek hediye etti. Pablo Batalla bu sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu belirterek, Çolak’a teşekkür etti.

AMK Gazetesi
22
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Etiketler : , , , , , , ,
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Beşiktaş'ta Babel ve Gökhan şokuErman Toroğlu'ndan flaş açıklamalar !Podolski Japonya'ya gidiyor
Sosa’da kritik gün ÇarşambaRobben sözleşme yenilediTürk futboluna damga vurmuş Tweet'ler !
Mete Kalkavan'dan flaş itirafMehmet Demirkol'dan Aziz Yıldırım'a eleştiriTürkiye Kupası'nda 5. hafta programı açıklandı
FIRSATLAR DÜNYASI
İngilizce öğrenmek hiç bu kadar kolay olmamıştı
Spor3 Android ve iPhone'larda... Hemen indirin!
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  RSS