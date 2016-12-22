Bursaspor'a kupada şok !

Ziraat Türkiye Kupası'nda Aydınspor 1923 kendi sahasında Bursaspor'u 1-0 mağlup etti.



Adnan Menderes Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip 17. dakikada Reşo'nun kafa golüyle 1-0 öne geçti. Reşo attığı golü trafik kazasında vefat eden Amedsporlu Şehmus Özer'e adadı.

44'te Bursaspor'da Joshua John ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. İlk yarı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



58. dakikada Bursasporlu Merter sol arka adalesinden sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Teknik direktör Hamzaoğlu 3 oyuncu değişiklik hakkını erken kullandığı için Bursaspor sahada 9 kişi mücadele ediyor.



Aydınspor 9 kişi kalan rakibi karşısında inanılmaz pozisyonlar yakaladı ancak cömertçe harcadı ve karşılaşma Ege ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR



17. dakikada Aydınspor 1923 öne geçti. Sol kanattan Vedat Budak'ın kullandığı köşe vuruşunda kale alanı yakındaki Reşo Akın, kafa ile topu ağlara gönderdi: 1-0.



Bursaspor'da ilk sarı kartını 38. dakikada gören John, 44. dakikada ikinci kez sarı kartla cezalandırıldı ve oyun dışında kaldı.



Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Bursaspor'da 57. dakikada sakatlanan Merter Yüce, oyuna devam edemedi. Yeşil-beyazlı ekip, 3 değişiklik hakkını kullandığı için müsabakayı 9 kişi sürdürdü.



Karşılaşmayı Aydınspor 1923 1-0 galip tamamladı.



Stat: Adnan Menderes



Hakemler: Koray Gençerler, Erdem Bayık, Bahtiyar Birinci



Aydınspor 1923: Evren Özyiğit, Ömer Karancı, İsmail Hacıhafızoğlu, Serkan Özdemir, Erdi Bakırcı, Reşo Akın (Dk. 21 Şamil Ünal), Gürcan Gözüm, Vedat Budak (Dk. 89 Ramazan Karaca), Oğuzhan Kayar, Berat Ali Genç, Mustafa Tahir Babaoğlu (Dk. 86 Emre Çelik)



Bursaspor: Mert Günok, Mert Örnek, Ertuğrul Ersoy, İsmail Konuk (Dk. 27 Merter Yüce), Aziz Eraltay, Bilal Kısa, Faty, John, Sinan Bakış (Dk. 46 Del Valle) , Sercan Yıldırım, Necid (Dk. 46 Kubilay Kanatsızkuş)



Gol: Dk. 17 Reşo Akın (Aydınspor 1923)



Kırmızı kart: Dk. 44 John (Bursaspor)



Sarı kartlar: Dk. 55 Mert Günok, Dk. 90+1 Aziz Eraltay (Bursaspor), Dk. 88 Berat Ali Genç, Dk. 90+1 Evren Özyiğit (Aydınspor 1923)