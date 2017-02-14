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Bursaspor taraftarı Özlüce’ye akın etti

BURSASPOR TARAFTARI ÖZLÜCE’YE AKIN ETTİ

Bursasporlu taraftarlar, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla seyirciye açık antrenmana çıkan yeşil beyazlı takımın Özlüce'deki tesislerine akın etti.

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Spor Toto Süper Lig’in 21’inci haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak olan Bursaspor’da hazırlıklar sürüyor. Akşam saatlerinde Özlüce Tesisleri’nde Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleştirilen antrenman taraftara açık olarak yapıldı. Tesislere akın eden 500’ü aşkın yeşil-beyazlı taraftarlar, futbolculara yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Taraftarların en büyük ilgiyi gösterdiği Arjantinli yıldız Pablo Martin Batalla, güçlükle antrenman sahasına girebildi.

Çalışmanın başında yeşil-beyazlı oyuncular da antrenmanı izlemeye gelen taraftarlara atkı dağıttı. ‘Sevgililer Günü bir gün ben seni severdim her gün’, ‘Okulu ektik sana geldik’ şeklinde pankartlar açan taraftarlar, ‘Bugün sevgililer günümüz Bursa, kutlu olsun aşkıma’ şeklinde tempo tuttu.

Bursaspor, yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

İHA
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