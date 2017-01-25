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Bursaspor galibiyetle veda etti

BURSASPOR GALİBİYETLE VEDA ETTİ

Bursaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup etmesine rağmen Türkiye Kupası'ndan elenmekten kurtulamadı.

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Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u ağırladı.

Konuk ekip, genç oyuncusu Mert'in attığı golle deplasmanda 1-0 kazanmasını bildi. Bursaspor gruptan elenirken, liderliği kaptıran Ümraniyespor, bir sonraki turda Atiker Konyaspor'la eşleşti.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Erkan Engin, Muhammet Yumak, Özgür Ertem

Ümraniyespor: Süleyman, Mustafa, Mücahid, Ömer, Mehmet (Erol dk. 78), Tarık, Salifu, Bulut, Bahadır, Burak (Beleck dk. 46), Abdullah (Samet Asatekin dk. 62)

Bursaspor: Muhammed, Ertuğrul (İsmail dk. 46), Jovic, Onur, Rüştü, Faty, Furkan, Mert, Berkay, Sercan (Berke dk. 75), Sinan (Stancu dk. 46)

Gol: Mert (dk. 76) (Bursaspor)

Sarı Kartlar: Abdullah, Salifu, Mustafa (Ümraniyespor), Berkay, Faty (Bursaspor)

AMK Gazetesi
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