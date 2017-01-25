Bursaspor galibiyetle veda etti

BURSASPOR GALİBİYETLE VEDA ETTİ Bursaspor, deplasmanda Ümraniyespor'u mağlup etmesine rağmen Türkiye Kupası'ndan elenmekten kurtulamadı. Futbol » Türkiye Kupası 25.01.2017 17:46

Ziraat Türkiye Kupası G Grubu'nda Ümraniyespor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Bursaspor'u ağırladı. Konuk ekip, genç oyuncusu Mert'in attığı golle deplasmanda 1-0 kazanmasını bildi. Bursaspor gruptan elenirken, liderliği kaptıran Ümraniyespor, bir sonraki turda Atiker Konyaspor'la eşleşti. Stat: Atatürk Olimpiyat Hakemler: Erkan Engin, Muhammet Yumak, Özgür Ertem Ümraniyespor: Süleyman, Mustafa, Mücahid, Ömer, Mehmet (Erol dk. 78), Tarık, Salifu, Bulut, Bahadır, Burak (Beleck dk. 46), Abdullah (Samet Asatekin dk. 62) Bursaspor: Muhammed, Ertuğrul (İsmail dk. 46), Jovic, Onur, Rüştü, Faty, Furkan, Mert, Berkay, Sercan (Berke dk. 75), Sinan (Stancu dk. 46) Gol: Mert (dk. 76) (Bursaspor) Sarı Kartlar: Abdullah, Salifu, Mustafa (Ümraniyespor), Berkay, Faty (Bursaspor) AMK Gazetesi 9