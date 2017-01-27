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Bursaspor Fatih Terim'e teklif yaptı

BURSASPOR FATİH TERİM'E TEKLİF YAPTI

Bursaspor ikinci başkanı Ali Ademoğlu, teknik direktör konusunda açıklamalarda bulunurken Fatih Terim'le yaptığı görüşmenin detaylarını verdi.

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Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu, teknik direktör arayışları kapsamında A Milli Takım Futbol Direktörü Fatih Terim'e "Bursaspor'a gelin" diye teklif yaptığını açıkladı.

Fatih Terim'in bir gün Bursaspor'un başına geçeceğini umduğunu ve bunun bir hayal olmadığını dile getiren Ali Ademoğlu, yeni teknik direktör konusunda Tayfun Korkut'un bir adım önde olduğunu söyledi.
 
Radyospor'a konuşan Ali Ademoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:
 
'Başkanımız Tayfun Korkut'la görüşecek'
 
"Sayın başkanımız Almanya'ya gitti. Tayfun Korkut ile bir görüşme yaptı ve karar verecek. Konuyla ilgili net bilgileri kendisi verecek. En son gece görüştük. Saat 07:00'den bu yana görüşmedim. Muhakkak hayırlı haber gelir. Tayfun Korkut'un birçok nedeni var. Şu anda aktif bir ligi oynuyoruz ve ikinci yarıya başladık. Bir anda olağanüstü hal gibi pozisyon oluştu. En doğru kararı vermek için çalışıyoruz. Hepimiz ayrı cephede çalışıyoruz. Bir arkadaşımız Bakü'ye, bir arkadaşımız İzmir'e"
 
'Hayal olarak görmüyorum'

"Fatih Terim ile konuştuk. Ben Milli takımın teknik direktörüyüm dedi. Kulüplerin ne meselesi varsa yapabileceğimiz her şeyi yapmaya hazırız dedi. Ben de cesaretlendim sonra. Sevgili hocam Bursaspor'a gelin dedim. Onun Bursaspor sevgisini bildiğim için onun samimiyetine inandım. Kendisi şu anda Milli takımdaki sorunlarla ilgilendiğini söyledi. Bursaspor şampiyon bir takım sonuçta. Fatih Terim de şampiyon bir teknik direktör. Fatih Terim'in, Bursaspor'u çalıştırmasını hayal olarak görmüyorum"

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